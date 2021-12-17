В 2022 году стоимость проездных билетов в Мурманске изменится

Единый социальный проездной билет в цене не изменится и будет стоить, как и прежде, 700 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 января 2022 года в Мурманске до 35 рублей подорожает проезд в общественном транспорте. Соответственно, повысятся цены на проездные билеты на автобус и троллейбус.

Согласно новым тарифам, проездной билет на месяц для граждан подорожает на 50 рублей и будет стоить 1750 рублей. Проездной билет для школьников и студентов будет стоит 875 рублей.

Декадный проездной для граждан (транспортная карта на 10 дней) обойдется в 595 рублей, а ученический - в 298 рублей.

Единый социальный проездной билет в цене не изменится и будет стоить, как и прежде, 700 рублей.

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