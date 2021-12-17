Житель Мончегорска ради хорошей работы оплатил долг по алиментам

После таких мер должник быстро нашел деньги на своего ребенка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Судебные приставы нашли управу на жителя Мончегорска, который жадничал платить алименты. Он задолжал 170 тысяч рублей.

Из-за этого мужчине ограничили выезд за границу. Для него это оказалось критично - он ходит в море.

- Получив постановление, мужчина явился в отделение судебных приставов с просьбой об отмене запрета на выезд из страны в связи с тем, что ему необходимо приступить к работе, связанной с выходом в море. Пристав разъяснил ему, что основанием для отмены действующего постановления является только полное погашение долга, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

После таких мер должник быстро нашел деньги на своего ребенка.

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