Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 9:15

Житель Мончегорска ради хорошей работы оплатил долг по алиментам

Мужчина нашел 170 тысяч рублей
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
После таких мер должник быстро нашел деньги на своего ребенка.

После таких мер должник быстро нашел деньги на своего ребенка.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Судебные приставы нашли управу на жителя Мончегорска, который жадничал платить алименты. Он задолжал 170 тысяч рублей.

Из-за этого мужчине ограничили выезд за границу. Для него это оказалось критично - он ходит в море.

- Получив постановление, мужчина явился в отделение судебных приставов с просьбой об отмене запрета на выезд из страны в связи с тем, что ему необходимо приступить к работе, связанной с выходом в море. Пристав разъяснил ему, что основанием для отмены действующего постановления является только полное погашение долга, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

После таких мер должник быстро нашел деньги на своего ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru