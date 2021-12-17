Ушла из жизни создательница старейшего школьного музея в Мурманске Валентина Кузнецова

Мурманчанка была признанным в стране специалистом – есениноведом. Фото: www.libkids51.ru

14 декабря в Мурманске не стало Валентины Евгеньевны Кузнецовой - создательницы школьного музея С.А. Есенина в заполярной столице.

Этой музей был создан в 1971 году в школе №3 Росляково и является старейшим школьным музеем страны, единственным музеем поэта за Полярным Кругом. С 1996 года он располагается в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

- 50 лет жизни Валентина Евгеньевна отдала служению русской поэзии. 40 лет проработала в школе учителем русского языка и литературы, получила второе высшее образование искусствоведа – и все свои знания любовно передавала ученикам. Валентине Евгеньевне удалось создать подлинно народный музей, который стал одним из центров культуры в Мурманской области, а также известен в России и за рубежом, - рассказали в областной детско-юношеской библиотеке.

Северянка стала автором нескольких книг и более 250 статей, посвященных С. Есенину, Н Клюеву, А. Ганину, Н. Рубцову и др. Валентина Евгеньевна была признанным в стране специалистом – есениноведом, являлась членом Международного Есенинского общества «Радуница» и Есенинской группы ИМЛИ РАН, участвовала в подготовке академического полного собрания сочинений поэта.

- Подлинный профессионализм, преданность любимому делу, жизнелюбие, оптимизм и доброта останутся в памяти всех, кто знал Валентину Кузнецову, - отметили коллеги ушедшей из жизни Валентины Евгеньевны.

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