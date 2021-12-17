В Мурманске работодатель из УК задолжал сотрудникам 39 тысяч рублей

Слесарь УК не получал зарплату. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В суд передано уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании из Мурманска. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

- С января 2020 года по 6 августа 2021 года электрику систематически не выплачивалась заработная плата. При этом на счета организации денежные средства в счет оплаты коммунальных платежей поступали в значительном размере. В результате преступных действия руководителя управляющей компании работнику причинен имущественный ущерб на сумму более 39 тысяч рублей, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

Сейчас задолженность перед работником погашена. Работодателю грозит лишение свободы на срок до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru