Андрей Чибис сыграл в сериале самого себя

Андрей Чибис сыграл в сериале "Везет" самого себя. Фото: vk.com/northern_character

В ноябре начался показ сериала "Везет" (16+), который с рабочим названием "Иван" снимался в Мурманской области.

Напомним: одну из ролей в нем сыграл Андрей Чибис. Губернатор Мурманской области предстал на экране самим собой.

- Губернатор в роли губернатора. Я практически всегда начинаю с этого кадра презентацию Мурманской области для российских кинематографистов на российских и международных кинофестивалях, когда рассказываю об уровне поддержки культурных инициатив в регионе. Все сразу становится понятным. Эпизод в сериале «Везет» с участием Андрея Чибиса длится несколько секунд, но для продюсеров - это мощный сигнал о заинтересованности Мурманской области в привлечении индустрии кино в регион. А это, большие деньги, друзья, на которые может рассчитывать местный бизнес, расширяющий направления своей деятельности в сфере туризма. Зачастую, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно принимать нетривиальные решения. И даже сниматься в кино. Смело и круто! - рассказала руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова.

Напомним: выпускница театральной школы Мурманска снялась в популярном сериале СТС.

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