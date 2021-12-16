Из Мурманска в Хургаду отправится прямой рейс

Рейс с туристами запланирован на 28 декабря в 8.30. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Мурманска на египетский курорт Хургада полетит прямой самолет. Рейс запланирован на 28 декабря в 8.30.

- Авиаперевозчиком выступит компания «Северный ветер» - Nordwind, - уточнила информагентству Nord News пресс-секретарь аэропорта "Мурманск" Ольга Хабарова.

Напомним: первые самолеты отправились из Мурманска в Египет в октябре. Авиасообщение с африканской страной возобновилось спустя шесть лет.

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