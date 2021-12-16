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Общество16 декабря 2021 13:47

Прогноз погоды в Мурманске и области на 17 декабря 2021 года: до -8 градусов, временами снег

Какая погода будет в Мурманске и области 17 декабря 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Ночью 18 декабря ожидается морозная погода, однако затем температура воздуха вновь повысится.

Ночью 18 декабря ожидается морозная погода, однако затем температура воздуха вновь повысится.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области морозы отступили. 16 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.

- Временами ожидается снег, ветер северный слабый. Температура воздуха -3 - 8, при прояснениях -10 - 15 градусов в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

17 декабря погоду в нашем регионе будет определять северо-западная периферия циклона с центром в районе Архангельской области, местами пройдет снег, температура воздуха будет постепенно понижаться. Ночью 18 декабря ожидается морозная погода, однако затем температура воздуха вновь повысится.

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