Прогноз погоды в Мурманске и области на 17 декабря 2021 года: до -8 градусов, временами снег

Ночью 18 декабря ожидается морозная погода, однако затем температура воздуха вновь повысится.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманской области морозы отступили. 16 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.
- Временами ожидается снег, ветер северный слабый. Температура воздуха -3 - 8, при прояснениях -10 - 15 градусов в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
17 декабря погоду в нашем регионе будет определять северо-западная периферия циклона с центром в районе Архангельской области, местами пройдет снег, температура воздуха будет постепенно понижаться. Ночью 18 декабря ожидается морозная погода, однако затем температура воздуха вновь повысится.
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