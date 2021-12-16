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Общество16 декабря 2021 12:30

Второй участок дороги на Териберку отремонтируют

Получено положительное заключение госэкспертизы
Татьяна ЖДАНОВА
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Эти работы запланированы для снижения интенсивности переметания участка дороги снегом.

Эти работы запланированы для снижения интенсивности переметания участка дороги снегом.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Второй участок дороги на Териберку отремонтируют в скором будущем. Это стало возможным после получения положительного заключения государственной экспертизы. Торги намечены на начало 2022 года.

– Согласно государственной программе Мурманской области «Развитие транспортной системы», в рамках государственного контракта ООО «Геолайн» выполнило разработку проектной документации по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20. Заказчиком выступил Мурманскавтодор, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Отметим, что по проекту подрядчику предстоит сделать насыпь, чтобы поднять отметки дорожной одежды. Эти работы запланированы для снижения интенсивности переметания участка дороги снегом.

Кроме того, в контракт включат работы по устройству двухслойного покрытия дорожной одежды с применением высокопрочного асфальтобетона А16НТ и А16ВТ; устройство водоотводных сооружений, парковки, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

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