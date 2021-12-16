В Мурманске предложили создать открытые кафе-балаклавы

Снаружи кафе предложили обшить медью, чтобы она напоминала о рыболовецких судах, подверженных коррозии. Фото: Илья Изинидов

Архитектор из Ижевска Илья Изинидов разработал для Мурманска концепцию открытых кафе.

- В основу открытой террасы заложена идея балаклавы. Она защищает лицо от ветра и холода. Терраса, как большая балаклава, укрывает от ветра, осадков, задерживает тепло. На ней стоят уличные обогреватели, на потолке - рулонные инфракрасные обогреватели, - говорится в описании проекта.

Снаружи кафе предложили обшить медью, чтобы она напоминала о рыболовецких судах, подверженных коррозии.

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