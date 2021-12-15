В Ковдоре ищут разрушивших снежные фигуры вандалов

Фигуры стали грудой снега. Фото: vk.com/monokovdor
В Ковдоре вандалы испортили снежные фигуры, которые красовались у городского Дворца культуры. Милых снеговичков кто-то превратил в груду белых глыб.
- Управление безопасности просматривает записи с видеокамер в поисках виновных. Если вы стали свидетелем произошедшего, позвоните по номеру 5-02-42 (доб. 802) либо напишите в сообщения нашей группы. Давайте будем беречь и уважать труд наших земляков! - отметили в администрации Ковдорского района.
Напомним: в Мурманске вандалы разбили шары в новогоднем украшении. Пострадала праздничная свечка в Росте.
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