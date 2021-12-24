Участникам конкурса "Северянин года" вручены подарки

Номинантами стали шесть человек, которые благодаря своим проектам сделали мир вокруг нас лучше, красивее и добрее.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В этом году "Комсомольская правда"-Мурманск" впервые провела конкурс "Северянин года".
Номинантами стали шесть человек, которые благодаря своим проектам сделали мир вокруг нас лучше, красивее и добрее.
Около 6 тысяч голосов поступило почти за неделю голосования. Победителем стала волонтер Елизавета Титова.
Около 6 тысяч голосов поступило почти за неделю голосования. Победителем стала волонтер Елизавета Титова.
Для наших участников мы приготовили дипломы и подарки от партнера - сети магазинов "Улыбка Радуги".
Степан Романчев - создатель паблика «Мурманск ДТП ЧП».
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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