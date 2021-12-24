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Конкурсы и тесты24 декабря 2021 9:35

Участникам конкурса "Северянин года" вручены подарки

Партнером конкурса стала сеть магазинов "Улыбка радуги"
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Номинантами стали шесть человек, которые благодаря своим проектам сделали мир вокруг нас лучше, красивее и добрее.

Номинантами стали шесть человек, которые благодаря своим проектам сделали мир вокруг нас лучше, красивее и добрее.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году "Комсомольская правда"-Мурманск" впервые провела конкурс "Северянин года".

Номинантами стали шесть человек, которые благодаря своим проектам сделали мир вокруг нас лучше, красивее и добрее.

Около 6 тысяч голосов поступило почти за неделю голосования. Победителем стала волонтер Елизавета Титова.

Около 6 тысяч голосов поступило почти за неделю голосования. Победителем стала волонтер Елизавета Титова.

Около 6 тысяч голосов поступило почти за неделю голосования. Победителем стала волонтер Елизавета Титова.

Для наших участников мы приготовили дипломы и подарки от партнера - сети магазинов "Улыбка Радуги".

Степан Романчев - создатель паблика «Мурманск ДТП ЧП».

Степан Романчев - создатель паблика «Мурманск ДТП ЧП».

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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