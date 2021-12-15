В Кировске показали, как будет выглядеть новый городской сквер

Северяне выбирали между тремя вариантами. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Кировске утвердили дизайн-проект сквера, который благоустроят около городской больницы. Об этом сообщили в администрации города.

В ходе голосования в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" жители выбирали между тремя вариантами и в итоге остановились на первом. Фотографии того, как будет выглядеть новое место отдыха, опубликовали в группе "Твой Кировск".

Реализация проекта начнется в 2022 году.

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