Рост цен на овощи и фрукты приведет к росту родительской платы в Мурманске

За комментарием мы обратились в администрацию Мурманска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как уже писала "КП"-Мурманск", детские сады в областном центре столкнулись с проблемой. Цены на продукты существенно выросли, и величина родительской платы не позволяет компенсировать удорожание. Родителей юных северян уже предупредили, что в меню могут пропасть фрукты и овощи.

За комментарием мы обратились в администрацию Мурманска.

- Размер родительской платы за нахождение ребенка в Мурманске является одним из самых низких среди муниципальных образований Мурманской области. Он оставался неизменным с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года, в то время как рост цен на продукты питания в указанный период был отмечен неоднократно. Небольшое увеличение платежей было произведено в сентябре 2020 и в сентябре 2021 с учетом размера инфляции. Сейчас родительская плата составляет 126 рублей в день (за исключением групп с круглосуточным пребыванием детей). В образовательных учреждениях города дети обеспечены сбалансированным и качественным питанием в соответствии с санитарными правилами, - сообщили в мэрии города.

При этом в 2022 году из-за роста стоимости продуктов размер родительской платы будет повышен в пределах установленного правительством Мурманской области размера родительской платы по городу Мурманску.

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