Выпускница театральной школы Мурманска снялась в популярном сериале СТС

Сериал является спин-оффом сериалов «Кухня», «Гранд» и «Отель Элеон». Фото: Наташа Кийко, vk.com/id20776354
В популярном сериале «СеняФедя», который показывают на СТС, снялась выпускница детской театральной школы Мурманска Наталья Кийко. Сериал является спин-оффом сериалов «Кухня», «Гранд» и «Отель Элеон».
- Премьера нового сезона стартовала на минувшей неделе, 7 декабря. Главные роли по-прежнему играют Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин. В текущем киносезоне, в котором представлено 17 серий, они займутся открытием бургерной, но по ходу развития сюжета им придется столкнуться с алчными финансистами, золотоискателями и грабителями, принять участие в погонях, потушить пожар и спастись во время взрыва, - рассказали в группе театральной школы.
Девушка играет в московском Театре Новых Пьес под руководством Николая Коляды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru