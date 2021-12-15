Выпускница театральной школы Мурманска снялась в популярном сериале СТС

Сериал является спин-оффом сериалов «Кухня», «Гранд» и «Отель Элеон». Фото: Наташа Кийко, vk.com/id20776354

В популярном сериале «СеняФедя», который показывают на СТС, снялась выпускница детской театральной школы Мурманска Наталья Кийко. Сериал является спин-оффом сериалов «Кухня», «Гранд» и «Отель Элеон».

- Премьера нового сезона стартовала на минувшей неделе, 7 декабря. Главные роли по-прежнему играют Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин. В текущем киносезоне, в котором представлено 17 серий, они займутся открытием бургерной, но по ходу развития сюжета им придется столкнуться с алчными финансистами, золотоискателями и грабителями, принять участие в погонях, потушить пожар и спастись во время взрыва, - рассказали в группе театральной школы.

Девушка играет в московском Театре Новых Пьес под руководством Николая Коляды.

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