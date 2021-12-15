Жители Мурманской области могут посмотреть фильмы проекта "От Рождества до Покрова"

Добрые, душевные и о важном, - так можно описать фильмы проекта "От Рождества до Покрова", реализованного в Мурманской области. Фото: Скриншот видео

Добрые, душевные и о важном, - так можно описать фильмы проекта "От Рождества до Покрова", реализованного в Мурманской области.

- Фильмы в жанре песочной анимации созданы руками Людмилы Семеновой по мотивам рассказов Орловской писательницы, члена Союза писателей Российской Федерации Татьяны Грибановой. Идея обратиться именно к ней подсказана Николаем Ивановым, председателем Союза писателей РФ. Детские воспоминания на уровне звуков, запахов, образов передают атмосферу традиционных праздников, - сообщила автор проекта, директор Дома культуры Ленинского округа в Мурманске Елена Титаренко.

Проект "Рябиновый край" реализован при поддержке Министерства культуры РФ.

Посмотреть видео можно здесь.

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