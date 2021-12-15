Жители Мурманска готовы потратить на подарки к Новому году в среднем 20 тысяч рублей

При этом в прошлом году северяне готовы были тратить до 50 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Мурманска рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в этом году. Средняя сумма - 20 тысяч рублей, стартует она от 3-5 тысяч.

Согласно опросу, северяне хотят покупать сладкие наборы для детей, арктические сувениры, а также маленькие приятные презенты, а еще готовы сделать подарки своими руками. Также есть лайфхак, как снизить траты.

- Приобрела подарки на бонусы, накопленные в течении года, обменяла их в Детском мире, Ozon и т.д. Кстати, это очень удобно. В итоге суммы вышли приличные, а по факту трат как таковых нет, - рассказала Nord-News Елена.

При этом в прошлом году северяне готовы были тратить до 50 тысяч рублей.

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