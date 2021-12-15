С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Мурманской области подорожает с 1 января 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2022 года в Мурманской области повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Речь идет о пригородных маршрутах, где запланировано подорожание на 11%.

- Самое меньшее повышение тарифа ожидается на маршруте Полярные Зори – Африканда, стоимость проезда до конечной увеличится с 58 до 60,6 рубля. Максимальное повышение – с 89,6 до 99 рублей – планируется при проезде от Кандалакши до населенного пункта Белое море. Среди междугородних маршрутов только на одном будет повышена стоимость проезда: плата за проезд от Никеля до Раякоски вырастет с 240 до 266 рублей, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Стоимость единого социального проездного билета останется на уровне 700 рублей. Чтобы компенсировать перевозчикам недополученные доходы, им направят 223 миллиона рублей.

- В ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск цена проезда увеличена не будет, и останется в размере 35 рублей. На этом же уровне, 34-35 рублей, будет установлена плата за проезд в общественном городском транспорте по всей области. Стоит отметить, что в ряде муниципальных образований за прошедшие годы тарифы не поднимались, а потому между отдельными городами существует разница в стоимости проезда, - уточнили в минтрансе.

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