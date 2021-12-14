В Мурманске пропал 57-летний мужчина с голубыми глазами

Местонахождение северянина не известно. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманске ищут 57-летнего местного жителя. Эдуард Алсуфьев пропал 4 декабря, его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.

Был одет в черные джинсы, черные кроссовки с красными вставками, серую шапку. С собой была черная сумка.

Волонтеры ПСО "ЛизаАлерт" просят сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или по номеру 112.

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