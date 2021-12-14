Житель Апатитов в качестве аргумента своей правоты разбил лицо таксисту

Злоумышленника нашли и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Апатитов поступило сообщение из медучреждения, что к ним обратился 34-летний местный житель со множественными травмами. Их медики квалифицировали как средней тяжести вред здоровью.

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что работает в такси и в тот день приехал на заказ к одному из домов на улице Фестивальной, где между ним и пассажиром вспыхнул словесный конфликт.

- Машину вызвали супруги. Мужчина сел в такси, а женщина не успела. Ее муж стал возмущаться и, аргументируя свою правоту, ударил кулаком по лицу водителю, тем самым повредив ему глаз, нос, губу и скулу, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленника нашли и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Апатитов, мужчина в содеянном признался.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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