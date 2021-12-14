На заводе в Кандалакше нашли старые любовные письма

Кто написал письма и почему спрятал на работе - тайна. Фото: Олег ФИЛОНОК

Рабочие завода в Кандалакше сделали необычную находку. Под одной из установок нашли письма 37-летней давности, которые женщина писала мужчине. Любовь была несчастной: она замужем, муж узнал о чувствах к другому мужчине и устроил скандал.

Всего рабочие обнаружили три письма, которые хорошо сохранились.

- Сейчас письма хранятся у нас дома, на заводе валялись в «пятиминутке», рабочие мельком прочитали и забыли. Муж со смены пришел и рассказал о находке, я и попросила принести, раз не нужны никому, - рассказала "КП"-Мурманск" жена одного и сотрудников Ольга Несмиянова.

Кто написал письма и почему спрятал на работе - тайна.

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