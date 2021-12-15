Электричка Мурманск-Апатиты-2021/2022: расписание, стоимость билетов

Стоимость поездки - 291 рубль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 18 декабря начинают курсировать электрички Мурманск - Апатиты - Мурманск. В зимний сезон назначаются два дополнительных пригородных поезда.

- Поезд № 6369 Мурманск – Апатиты будет ходить по субботам. Отправление из Мурманска - в 08.25, Кола 08.40-08.42, Оленегорск 10.40-10.41, прибытие в Апатиты 1 - в 11.45. Поезд № 6370 Апатиты – Мурманск будет ходить по воскресеньям. Отправление из Апатитов - в 19.51, Оленегорск 20.57-21.03, Кола 23.04-23.05, прибытие в Мурманск - в 23.20, - сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Время в пути сократилось на 18 минут для поезда № 6369 сообщением Мурманск - Апатиты и на 24 минуты для поезда № 6370 сообщением Апатиты – Мурманск по сравнению с прошлой зимой.

Стоимость поездки - 291 рубль. Купить билеты на эти поезда можно через мобильные приложение «РЖД Пассажирам» или в пути следования у контролера - кассира.

В качестве дополнительной услуги, для удобства пассажиров в пригородном поезде будет установлен вендинговый аппарат с горячими напитками и снеками.

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