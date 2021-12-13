Двух браконьеров в Мурманской области от наказания спасла благотворительность

Рыбалка с помощью сети обернулась для двух рыбаков из Гаджиево уголовным дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыбалка с помощью сети обернулась для двоих рыбаков из Гаджиево уголовным дело. 4 августа 2021 года мужчин поймали на реке Сайде, где они незаконно добывали лосося тихоокеанского – горбушу. У рыбаков кроме сети обнаружили 6 рыб.

– Мужчины знали, что, согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, акватория Баренцева моря является миграционным путем к местам нереста тихоокеанского лосося (горбуши) в период с июня по август, а рыболовная сеть является запрещенным орудием лова. Однако все же решились на рыбалку, при этом они не имели ни разрешения, ни путевки на вылов лосося. Своими действиями они причинили водным биологическим ресурсам ущерб на сумму свыше 11 тысяч рублей, – сообщили в Полярном районном суде Мурманской области.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о браконьерстве. Во время предварительного следствия оба обвиняемых признали вину и в полном объеме возместили причиненный преступлением материальный ущерб казне РФ. А кроме того, оказали благотворительную финансовую помощь "Детской деревне-SOS Кандалакша", перечислив денежные средства.

Суд, учтя все обстоятельства и то, что мужчины не были ранее судимы и совершили преступление впервые, постановил прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием обоих мужчин. Постановление суда вступило в законную силу.

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