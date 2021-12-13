Прогноз погоды в Мурманске и области на 14 декабря 2021 года: местами снег, до -15 градусов

В Мурманской области сохраняется типичная для заполярной зимы погода, но без сильных морозов. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области сохраняется типичная для заполярной зимы погода, но без сильных морозов.

- 14 декабря будет облачно с прояснениями, местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10, ночью при прояснениях до -15. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. В регионе ожидается временами небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. 16 декабря температура воздуха существенно не изменится.

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