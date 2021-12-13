В Мурманской области от гриппа привились 193 тысячи человек

В Мурманской области план по вакцинации от гриппа выполнен на 49%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области план по вакцинации от гриппа выполнен на 49%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- Работает 70 прививочных бригад, привито 193 тысячи человек, в том числе 63,5 тысячи детей, - уточнил Дмитрий Панычев.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса выполнен на 72%.

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