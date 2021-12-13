План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 72%

Мурманская область входит в пятерку лучших регионов по вакцинации от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор установил для регионов план по вакцинации от коронавируса. В Мурманской области он на данный момент выполнен на 72%.

- Вакцинацию прошли 328 тысяч человек, без учета иностранных граждан, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Всего в регионе работает 49 прививочных бригад. Мурманская область входит в пятерку лучших регионов по удельному темпу вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru