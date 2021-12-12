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Общество12 декабря 2021 16:59

В Мурманске будут реконструировать центральный плавательный бассейн

Его нагрузку на время закрытия возьмут на себя два других бассейна
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Бассейн нужно ремонтировать, ему уже более 50 лет.

Бассейн нужно ремонтировать, ему уже более 50 лет.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Центральный плавательный бассейн в Мурманске ждет масштабное обновление. Как рассказала "КП"-Мурманск" министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, его начнут реконструировать в 2023 году.

- Уже разработан проект, проходит государственную экспертизу. Бассейн нужно ремонтировать, так как ему уже более 50 лет, он не соответствует новым нормативам и требованиям, - отметила министр.

Также запланировано строительство двух бассейнов, чтобы создать места для плавания, пока главный бассейн будет закрыт. Построят их на улицах Копытова и Скальной. Работы должны начаться уже в этом году.

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