В Мурманске у ветеринарной клиники бросили умирать травмированного щенка

Песику срочно нужна длительная передержка. Фото: vk.com/dobrovmurmanske

В "Группе волонтеров Лизы Титовой" сообщили о брошенном на погибель десятимесячном щенке. Травмированное животное, которое чуть не замерзло, лежало в сугробе у ветеринарной клиники в Мурманске. О беде малыша, которого назвали Вандером, вовремя узнали зоозащитники.

- 11 декабря мы возили щенка ко врачам, подтвердилась травма таза, но чувствительность в конечностях есть! Значит, и шанс поставить на лапы есть тоже! На данный момент Вандеру сделали укол обезболивающего, витамина и дали кальция, он находится на краткосрочной передержке до 14 декабря, - поделились в группе волонтеров.

Теперь маленькому четвероногому очень нужна длительная передержка или хозяин.

Волонтеры отмечают, что скоро в клинике будут сняты записи с камер видеонаблюдения и станет известно, кто бросил щенка на верную гибель.

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