В Карелии 65-летняя женщина из Мурманской области увела машину в отбойник

Иномарка улетела в силовое ограждение. Фото: vk.com/gibddkareliya

Вечером 10 декабря в Прионежском районе Карелии произошло ДТП с участием северян. На 431 километре трассы "Кола" пострадали два жителя Мурманской области.

- В 20 часов вечера 65-летняя водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение. В результате ДТП травмирован пассажир машины - 66-летний мужчина. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в УГИБДД Республики Карелия.

Напомним: в конце ноября в ДТП в Карелии погиб 58-летний житель Мурманской области.

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