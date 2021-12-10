Житель Мурманска избил соседа по коммуналке и порезал стеклом его вену

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Застолье в коммуналке в одном из домов на улице Тарана в Мурманске закончилось вызовом скорой и уголовным делом.
Утром 26 ноября 47-летний мужчина употреблял алкоголь вместе со своим 61-летним соседом. Во время застолья собутыльники поссорились. 47-летний мурманчанин стал избивать приятеля, нанося ему удары по голове, груди и животу. А после взял кусок стекла и ударил в область шеи. Раненый мужчина выбежал в подъезд, где его заметили соседи, они вызвали скорую и полицию.
– Медики диагностировали у потерпевшего множественные ушибы мягких тканей лица, брюшной стенки и грудной клетки, а также колото-резаные раны шеи с повреждением внутренней яремной вены. Его госпитализировали в больницу, – сообщили в пресс-службе СКР по Мурманской области.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство». На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли следы преступления, в том числе осколок стекла.
Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается
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