После обвинения тренера по карате из Мурманска в БДСМ-тренировках всплыла еще одна история

По словам нашей читательницы, тренер сильно увлекся ее дочерью, проявлял знаки внимания, которые переросли в агрессию, так как мужчина ревновал ее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи СКР по Мурманской области расследуют уголовное дело в отношении тренера по карате из Мурманска Сергея Гурина (имя изменено). Его обвиняют в развратных действиях, которые происходили с 2013-го по 2014 года.

Напомним: одна из бывших воспитанниц Гурина обвинила его в том, что он принуждал ее раздеваться на тренировках и практиковал БДСМ. После случившегося в редакцию «КП»-Мурманск» обратилась мама другой спортсменки, которая рассказала про неподобающее отношение другого тренера по карате.

- Когда я прочитала новость, то подумала, что речь идет о бывшем тренере моей дочери. Она и многие наши знакомые тоже были в этом уверены. Но оказалось, что это разные люди. Я хочу рассказать нашу историю. Занятия проходили в Первомайском округе Мурманска. Дочери пришлось прекратить тренировки после того, как тренер стал писать ей в социальных сетях, - рассказала северянка на условиях анонимности.

В распоряжении «КП» есть скриншоты переписки тренера с девочкой, а также с ее мамой. Мужчина в грубой форме с использованием нецензурной лексики пишет, что юная спортсменка общается с мальчиком. По словам нашей читательницы, тренер сильно увлекся ее дочерью, проявлял знаки внимания, которые переросли в агрессию, так как мужчина ревновал ее.

- Его отношения моей дочери с мальчиком очень задевали, он выпивал из-за этого. Его часто видели нетрезвым на тренировках и соревнованиях. Выпытывал у других воспитанников подробности, а детям было по 13-14 лет. Все это длилось три года. Я пыталась обратить внимание на это руководство Федерации по карате Мурманской области, но безуспешно. Нам просто предложили оставить секцию. В итоге мы это и сделали, думаю, это спасло нас от беды, а он остался работать и тренирует детей до сих пор хотя ведет себя неподобающе, - отмечает наша собеседница.

История с Гуриным для нее оказалась наглядной, поэтому она решила рассказать о своей и надеется на реакцию со стороны правоохранителей.

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