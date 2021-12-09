В Молочном пропал 17-летний подросток со шрамом

Молодой человек исчез две недели назад. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области пропал подросток. 17-летний Андрей Куприянов ушел из дома в Молочном 26 ноября. Вот уже две недели не известно, где он находится.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, волосы русые короткие. На подбородке есть шрам.

Был одет в черную матерчатую короткую куртку, черную вязаную шапку, синие джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Андрея, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41.

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