Водителя грузовика из Кольского района ждет суд за сбитого насмерть пешехода

В результате ДТП пешеход получил множественные травмы головы и тела, от которых погиб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летнего жителя Кольского района ждет суд за причинение смерти другому человеку по неосторожности.

- Мужчина за рулем грузовика двигался из Снежногорска в сторону Мурманска. Водитель не учел особенности и состояние управляемого им транспорта, дорожные и метеоусловия, выбрал скорость, не позволяющую постоянно иметь контроль за движением автомобиля. В итоге машину занесло, она выехала на встречную полосу, а затем на прилегающую к дороге территорию. Там водитель наехал на пешехода и две припаркованные машины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В результате ДТП пешеход получил множественные травмы головы и тела, от которых погиб.

Следователи возбуждили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела был проведен целый комплекс различных экспертиз.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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