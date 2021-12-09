Старшина из Северодвинска дал взятку при сдаче экзаменов и получил штраф в 5 раз больше

В Северодвинске вынесли приговор старшине войсковой части 77360-И. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Северодвинске вынесли приговор старшине войсковой части 77360-И. Он признан виновным по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

- Вечером 31 марта 2017 года мужчина, проходивший заочное обучение в филиале Северного федерального университета имени М.В. Ломоносова, с помощью банковского перевода дал доценту кафедры юриспруденции этого учебного заведения взятку в 20 тысяч рублей за оказание помощи в сдаче двух госэкзаменов, - сообщили в Следственном комитете РФ по гарнизону Северодвинск.

Северодвинским гарнизонным военным судом военнослужащему с учетом его раскаяния и наличия на иждивении малолетнего ребенка назначен штраф - 100 тысяч рублей. Для исполнения наказания арестовали гараж, принадлежащий мужчине.

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