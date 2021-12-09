В Мурманской области наградили лучших волонтеров

Во время мероприятия наградили победителей областного конкурса «Доброволец года». Фото: Правительство Мурманской области

8 декабря в Мурманске состоялось торжественное мероприятие ко Дню добровольца. Сейчас в регионе около 55 тысяч северян участвуют в волонтерстве, за последние 5 месяцев их стало на 30% больше.

- Ребята, вы, действительно, лучшие люди нашей области, потому что занимаетесь великим делом – помогаете другим от чистого сердца, по-настоящему, искренне. Два года пандемии особенно ярко показали, на что способны наши волонтеры. Низкий вам поклон! – обратился к волонтерам губернатор Андрей Чибис. - Сегодня помогать людям стало очень важной ценностью нашего общества. Люди Севера щедро дарят тепло своих сердец.

Во время мероприятия наградили победителей областного конкурса «Доброволец года». Из рук губернатора награды получили самые активные добровольцы и авторы волонтерских проектов. В номинации «Юный Доброволец» победителями стали кандалакшанка Алеся Матвеева, Екатерина Гарина и Валерия Комник из города Полярные Зори. Лучшими в номинации «Я Доброволец» в этом году признаны Алексей Чуфырев из Апатитов и Александра Мошняга из Полярных Зорь. В номинации «Молодость души» победителем стала мурманчанка Наталья Арно, специальными призами «Спасибо» отмечены Татьяна Грибанова из Кандалакши и Ольга Гладенко из Североморска. Лучшими объединениями в номинации «Добрая команда» признаны добровольческое объединение поисково-спасательных отрядов «СеверСПАС» (г. Мурманск) и добровольческий клуб «Действуй» при Доме культуры Африканды. Специальные призы «Спасибо» вручены команде волонтеров «Кто, если не мы?» филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»; команде волонтеров #Соцпрорыв Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения; Североморскому отделению Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга»; Центру добровольческих инициатив #НАШЕдело Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

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