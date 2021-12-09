Из-за морозов в Мурманской области отменяют занятия в школах

Минувшей ночью в Мурманске похолодало до -27, а в других городах столбик термометра опустился еще ниже. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области вторую неделю стоят сильные морозы, которые пока не уходят. Из-за этого в школах региона отменяют занятия.

Минувшей ночью в Мурманске похолодало до -27, а в других городах столбик термометра опустился еще ниже.

Напомним: что каждое учебное учреждение само определяет, когда отменять занятия и для каких классов. Общего правила нет. Поэтому родителям стоит узнавать актуальную информацию у классных руководителей и руководства школ.

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