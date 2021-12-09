Из-за морозов в Мурманской области отменяют занятия в школах

Минувшей ночью в Мурманске похолодало до -27, а в других городах столбик термометра опустился еще ниже.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Мурманской области вторую неделю стоят сильные морозы, которые пока не уходят. Из-за этого в школах региона отменяют занятия.
Минувшей ночью в Мурманске похолодало до -27, а в других городах столбик термометра опустился еще ниже.
Напомним: что каждое учебное учреждение само определяет, когда отменять занятия и для каких классов. Общего правила нет. Поэтому родителям стоит узнавать актуальную информацию у классных руководителей и руководства школ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru