Два человека попали под поезд на перегоне Сольвычегодск-Пырский

Пострадавшие переходили пути в неположенном месте. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Котласском районе Архангельской области около 16.50 8 декабря произошло ЧП на железной дороге.

- На 1909 километре железнодорожного перегона Сольвычегодск-Пырский пригородный пассажирский поезд 6610 «Котлас-Урдома» сбил двух человек, которые пересекали пути вне зоны пешеходного перехода, - сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Известно, что это были взрослые. Как уточнили "КП"-Мурманск" в ведомстве, они выжили, но получили травмы. Прокуратура проводит проверку.

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