На 95-м году жизни скончался ветеран Мурманского морского рыбного порта Владимир Обухов

Прощание с Владимиром Ивановичем Обуховым состоится 14 декабря. Фото: ММРП

На 95-м году ушел из жизни фронтовик, ветеран Мурманского морского рыбного порта (ММРП), ветеран труда Владимир Иванович Обухов.

Владимир Иванович служил в Маньчжурии, в составе танковой роты участвовал в разгроме Квантунской армии, был награжден медалью «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны 2 степени.

Затем долгое время он работал в рыбном порту - ему ветеран посвятил более 43 лет своей жизни.

- Он ходил в море почти на всех судах портофлота, а их тогда было немало – буксиры, танкеры, пожарные, лихтеры. Параллельно получал образование и двигался по морской карьерной лестнице, дослужившись до капитана буксира, - рассказали в ММРП.

Когда все-таки Владимир Иванович вышел на пенсию, то продолжал следить за судьбой рыбного порта. Очень радовался, когда предприятие ожило, стало закупать технику, увеличивать число докеров, чаще мелькать в СМИ. С увлечением расспрашивал приходящих в гости молодых коллег о новостях, о происходящих изменениях, о том, кто из заслуженных работников еще в строю. Был на связи с портом до последнего…

Прощание с Владимиром Ивановичем Обуховым состоится 14 декабря в 11.20, в прощальном зале морга областной больницы.

Выражаем вместе с ММРП соболезнование семье Владимира Ивановича!

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