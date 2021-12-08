"Она назвала моего сына багажом": в Мурманске проверят кондуктора троллейбуса

В редакцию "Комсомольской правды"-Мурманск" обратился читатель, который рассказал о конфликте с кондуктором троллейбуса №4. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В редакцию "Комсомольской правды"-Мурманск" обратился читатель, который рассказал о конфликте с кондуктором троллейбуса №4. Он произошел вечером 7 ноября.

- Моему сыну 6 лет, он может ездить бесплатно. В салоне были свободные места, поэтому я не стал сажать сына на колени. Кондуктор сказала, что ребенку нельзя занимать свободное место. Когда я спросил, где это написано, она предложила поискать информацию на сайте "Электротранспорта", но я не нашел. Также кондуктор при всех назвала моего сына багажом. Что за неуважение? - рассказал наш читатель.

За комментарием "КП"-Мурманск" обратилась в "Электротранспорт".

- В федеральных правилах перевозок указано, что в общественном транспорте проезд для ребенка до 7 лет бесплатный, если он не занимает отдельного места. При этом, если есть свободные места, наши кондукторы разрешают ездить детям на отдельном месте. То, что кондуктор в данном случае назвала ребенка "багажом", не нормально. Проведем проверку, узнаем, почему так произошло, - рассказал "КП"-Мурманск" гендиректор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков.

Напомним: ранее проверку проводили, когда кондуктор требовала надеть маску на ребенка с астмой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru