В Мурманске на улице Шмидта появятся "скамейки-ракушки" с обогревом

Скамьи оборудованы системой инфракрасного обогрева. Фото: мойзалив.рф

В Мурманске обустроят новую зону отдыха на улице Шмидта в рамках проекта "Мой залив". В новом сквере с видом на железную дорогу и порт сделают "скамейки-ракушки" с подогревом. Они уже готовы, осталось установить.

- Серия видовых скамей - две одноместные скамьи, одна двухместная и одна коллективная (беседка). Все скамьи спроектированы как своего рода "ракушки", защищающие от осадков и ветра. Они оборудованы системой инфракрасного обогрева, он включается датчиком присутствия в связке с температурным датчиком, заодно видно какие "ракушки" заняты, а какие свободны, - поделились авторы проекта на сайте "Мойзалив.рф".

Такое решение позволит подольше задерживаться на площадке и посещать ее даже в не очень хорошую погоду.

Дизайном архитекторы хотели немного напомнить посетителям о легендарном лейтенанте Шмидте, давшем имя улице. Поэтому защищенные от непогоды скамьи и беседки отсылают к образу орудийных башен крейсера.

Проект будет дополнен светильниками, рассчитанными на высоту снежного покрова.

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