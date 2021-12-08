В ОЖД прокомментировали информацию о трещинах на пешеходном мосту у вокзала в Мурманске

В последний раз ремонт покрытия и перил моста делали в 2016 году, если нужны будут косметические работы - их сделают летом. Фото: vk.com/hasos51

На днях внимательные северяне присмотрелись к пешеходному мосту, который ведет от железнодорожного моста в Мурманске к морскому вокзалу, и заметили на нем трещины.

- Прямо поперек конструкции пошли глубокие трещины. Виноваты морозы или некачественный капитальный ремонт? Не так давно ведь чинили, в 2016 году. Будут делать по новой или ждем, пока секции посыпятся на стоящие внизу поезда? Главное, конечно, чтобы сыпаться стали не вместе с пешеходами, - написал паблик в "ВКонтакте" NASOS 51.

За комментариями "КП"-Мурманск" обратилась в Октябрьскую железную дорогу.

- В условиях сильных морозов железнодорожники ведут постоянный мониторинг состояния железнодорожных и пешеходных мостов, в том числе и пешеходного моста на 1448 километре станции Мурманск. Пешеходный мост на станции Мурманск между железнодорожным и морским вокзалами в условиях сильных морозов функционирует в нормальном режиме. Специалисты обращают внимание, что в сильные морозы не оказывают влияния на несущие конструкции моста и безопасность конструкции в целом, - сообщили в пресс-службе ОЖД.

В последний раз ремонт покрытия и перил моста делали в 2016 году, если нужны будут косметические работы - их сделают летом.

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