Николай Бова о ночной драке в ресторане Апатитов: "Трое сотрудников привлечены к ответственности"

Сейчас заведение продолжает работать, периодически его навещают с проверками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью 27 ноября в ресторане "Заполярье" в Апатитах произошла массовая драка. Причем разнимали гостей сотрудники Росгвардии и полиции ночью - заведение работало после 23.00, нарушая антиковидные ограничения.

Стало известно, что трех сотрудников ресторана после случившегося наказали.

- Директор привлечена к дисциплинарной ответственности, ей объявлен выговор. В отношении ее заместителя и юрлица составлены два дела об административном правонарушении. Они рассматриваются в Апатитском городском суде, - рассказал "КП"-Мурманск" глава администрации Апатитов Николай Бова.

Сейчас заведение продолжает работать, периодически его навещают с проверками. Контроль усилен как за "Заполярьем", так и за другими точками общепита.

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