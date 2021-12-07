Житель Североморска заплатил 2 миллиона рублей по долгам за кредит после ареста автомобиля

Житель Североморска задолжал по кредиту более 2 миллионов рублей и платить не собирался. Фото: Алексей ФОКИН

Житель Североморска задолжал по кредиту более 2 миллионов рублей и платить не собирался. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили об ответственности, которая грозит за дальнейшее бездействие, однако тот мер по погашению долга не предпринимал.

Тем временем судебный пристав обратил взыскание на зарплату мужчины, а также наложил арест на его автомобиль. Машину забрали и передали в специализированную организацию для дальнейшей продажи. Тут уже мужчина спохватился.

- На следующий день должник пришел в отделение судебных приставов по вопросу погашения долга. Деньги, поступившие на депозитный счет отделения судебных приставов, в полном объеме перечислены взыскателю. Так как североморец нарушил срок, предоставленный для добровольной оплаты, с него дополнительно был взыскан исполнительский сбор - 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

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