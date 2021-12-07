Врач из Мурманска рассказал, кому не надо делать прививку от коронавируса

Стоит учесть, что инструкция "Спутника V" периодически меняется, и надо отслеживать ее актуальную версию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев провел прямой эфир в соцсетях, и одними из самых частых вопросов от северян были те, что касались вакцинации от коронавируса и противопоказаний.

- Есть ряд заболеваний, при которых вакцинироваться нельзя или можно с осторожностью. Каждый случай должен разбираться с врачом, - отметил Константин Биджоев. - На сайте нашей поликлиники можно найти инструкцию "Спутника V", в которой указаны противопоказания.

В их числе - гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в таком случае на прививку можно идти через 2-4 недели после ремиссии, если ОРВИ, расстройства ЖКТ были не острыми - то после нормализации температуры), возраст до 18 лет. Противопоказания для второго компонента - тяжелые поствакционнальные осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов после введения первого компонента.

В инструкции указано, что беременным и кормящим мамам могут делать прививку, если польза от нее больше, чем риск осложнений.

Стоит учесть, что инструкция "Спутника V" периодически меняется, и надо отслеживать ее актуальную версию.

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