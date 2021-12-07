Видео Александра Полярного из Мурманска набрало 2,6 миллиона просмотров в TikTok

Александр Полярный выкладывает в Tik Tok видео про природу Мурманска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Александр Полярный решил развивать аккаунт в TikTok. Там он выкладывает в том числе видео, снятые в Мурманске. Некоторые набирают много просмотров.

Так, ролик про бесконечный закат в Мурманске набрал 2,6 миллиона просмотров, а про "золотой час" полярного дня - 1,1 миллиона.

Напомним: в сентябре 2020 года Александр Полярный сжег свои книги и обещал больше никогда ничего не писать, а в этом году представил новую книгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru