Видео Александра Полярного из Мурманска набрало 2,6 миллиона просмотров в TikTok

Александр Полярный выкладывает в Tik Tok видео про природу Мурманска.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Александр Полярный решил развивать аккаунт в TikTok. Там он выкладывает в том числе видео, снятые в Мурманске. Некоторые набирают много просмотров.
Так, ролик про бесконечный закат в Мурманске набрал 2,6 миллиона просмотров, а про "золотой час" полярного дня - 1,1 миллиона.
Напомним: в сентябре 2020 года Александр Полярный сжег свои книги и обещал больше никогда ничего не писать, а в этом году представил новую книгу.
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