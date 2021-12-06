В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа"

Северянка почти полгода незаконно получала зарплату, не работая. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кандалакше сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили растрату бюджетных денег, совершенную с использованием служебного положения.

Полицейские установили, что в июне этого года 65-летний и.о. директора муниципального бюджетного учреждения фиктивно трудоустроил 27-летнюю местную жительницу на одну из вакантных должностей.

- Руководитель дал указания своим подчиненным издать приказ о приеме на работу жительницы Кандалакши. В течение 5 месяцев новой работнице начислялась зарплата. При этом директор знал, что фактически женщина никаких обязанностей в учреждении не выполняла, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Таким образом бюджету Кандалакшского района был причинен ущерб на сумму более 132 тысяч рублей.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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