22-летнего жителя Мурманска приговорили к 8 годам колонии за попытку продать наркотики

Довести совместный преступный умысел до конца северянин не смог - его задержали сотрудники полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске осудили 22-летнего местного жителя, который обвиняется по части 3 ст. 30, части 5 ст. 228.1 УК РФ в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.

Установлено, что весной этого года молодой человек вступил в преступный сговор с незнакомцем, с которым переписывался в Интернете. Северянин собирался оборудовать «закладки» с психотропными веществами, получая в дальнейшем прибыль за это.

- Получив в «Интернет-магазине» информацию о месте нахождения тайника с амфетамином, мурманчанин забрал более 600 граммов вещества и отнес домой. Затем, расфасовав его в удобную для сбыта упаковку, оборудовал тайники на территории Первомайского округа города. Оставшуюся часть амфетамина для дальнейшего сбыта молодой человек хранил у себя дома, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Довести совместный преступный умысел до конца северянин не смог - его задержали сотрудники полиции.

Суд признал мурманчанина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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