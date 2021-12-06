В Мурманске подрядчика оштрафовали на 2 миллиона рублей за срыв сроков по ремонту дорог

Для устранения выявленных нарушений, прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Прокуратура Ленинского округа Мурманска во время проверки законодательства о безопасности дорожного движения выявила нарушения в деятельности ООО «Северстрой». Подрядная организация сорвала сроки контракта по ремонту дорог.
- Установлено, что длительное неисполнение ООО «Северстрой» контрактных обязательств с Управлением дорожного хозяйства привело к невыполнению в установленный срок всего объема работ в рамках проектной и сметной документации объекта: улица Адмирала флота Лобова, участок от улицы Алексея Позднякова до дома № 65 по улице Адмирала флота Лобова, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Для устранения выявленных нарушений, прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, в отношении должностного лица ООО «Северстрой» возбуждено дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, по результатам которого виновник получил штраф в размере 2 миллиона рублей.
Напомним: в первый день зимы на улице Лобова укладывали асфальт.
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