Ирина Вабищевич стала министром строительства Мурманской области

В правительстве региона кадровые перестановки. Фото: правительство Мурманской области

В правительстве Мурманской области кадровые перестановки. Министерство строительства теперь возглавляет Ирина Вабищевич.

- За ее плечами 6 лет работы в Управлении капитального строительства и 20 лет опыта в строительной сфере, такие крупные проекты, как филармония, театр кукол, школа олимпийского резерва в Кировске с подъемниками и искусственным оснежением. Ирина Анатольевна - профессиональный строитель, понимает специфицику региона, - прокомментировал назначение губернатор Андрей Чибис.

Управление капитального строительства возглавит Роман Сергеев. Алексей Грачиков, который после отставки Владислава Сандурского был и.о. министра, теперь будет руководить Центром развития жилищного строительства. Юлия Барсукова остается в Фонде капитального ремонта.

Курировать строительный блок региона будет первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

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