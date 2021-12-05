Стало известно время начала праздника в новогоднюю ночь-2022 в Мурманске

Праздник начнется перед гостинично-деловым центром «Арктика». Фото: gov-murman.ru

Подготовка к главной новогодней ночи в году в Мурманске уже началась.

Как сообщили в администрации областного центра, театрализованное шоу в областном центре начнется 1 января 2022 года в 1.30 перед гостинично-деловым центром «Арктика».

Напомним: в новогоднюю ночь мурманчан ждут два салюта. Один можно будет увидеть в центре города, другой - в Росляково.

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