В Мурманске завершается строительство смотровой площадки с башней

На площадке обустроили башню, с которой открывается прекрасный вид на Кольский залив. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске продолжают появляться новые смотровые площадки. Напомним: одну благоустроили у Зеленой сопки, другую, с местом для шашлыков, на улице Маяковского.

На данный момент завершается строительство нового места для отдыха на улице Достоевского. На площадке обустроили башню, с которой открывается прекрасный вид на Кольский залив.

- Тема башни навеяна кранами по всему побережью. Объект – не только смотровая площадка, но и место, где можно покачаться на качели, полежать в хорошую погоду на лежаке, посидеть на скамье. На площадке перед башней предусмотрена башенка для собак, где можно привязать своего четвероного друга, пока посетитель поднимается наверх, - рассказывают о новом месте на сайте "Мой залив".

Дата открытия площадки пока что не известна.

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